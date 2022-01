Od 70. let zdobí titulky slavných magazínů: Modelce v bikinách jejích 67 let netipnete ani náhodou

Christie Brinkley Profimedia.cz

Aktuálně si užívá dovolenou, kterou tráví na ostrovech Turks a Caicos s dcerou Sailor (23) a synem Jackem (26), odkud fanouškům poslala pozdrav v černých bikinách. A vypadá bezvadně.

Za fantastickou figuru prý vděčí především procházkám se psy. „Mí psi a já se cítíme nejlépe, když den začneme krátkým během, nejlépe venku. Je to zajímavější pro psy a já zapojím víc svalů na nohou než při běhu na trenažéru,“ svěřila.

Do nového roku vstoupila Christie plná elánu. Má v plánu se naučit nový cizí jazyk, hodně se smát, zpívat a tančit. „A to mi pomůže, abych se znovu vešla do kalhot,“ říká energická blondýnka.

„Také budu komunikovat s přírodou, v jednotě se stromy, dotýkat se hvězd a plavat v mořích. Budu na vše nahlížet z té lepší strany a budu dobrou přítelkyní. Vím, že nikdy není pozdě začít,“ motivuje své fanoušky. ■