Nerad zbytečně utrácí za řemeslníky. Překvapí vás, co všechno zvládne frontman Olympiku se svým nářadím

Petr Janda o sobě ví, že je velmi zručný. Super.cz

„Dcera mi koupila plátna a barvy. Myslím, že všechny barvy jsou už zatuhlé,“ říká rocker a jedním dechem dodává: „Asi na to nemám talent. Raději si brnkám na tu kytaru.“

Janda rád pracuje rukama. „Dokonce jsem si koupil soustruh, abych si vyrobil šachové figurky. Vždycky jsem byl moc šikovný. Mám skvěle vybavenou dílnu. Nemám problém s tím si opravit kapající kohoutek,“ říká Janda, který odmítá platit nekřesťansky vysoké peníze za návštěvu údržbáře. „Když má vyměnit žárovku a řekne si za to pětikilo. To nemá cenu, to si vyměním sám,“ smál se.

Pravdou ale je, že do zbytečných akcí už se frontman Olympiku nehrne. „V poslední době jsem toho už ale moc neudělal, abych nepřišel o prsty,“ dodává Petr Janda. ■