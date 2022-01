Horké hlavy vychladly? Lela Ceterová se i s dětmi vrátila domů za Karlosem Vémolou

Lela Ceterová a Karlos Vémola Profimedia.cz

To Vémola, který ji v úterním třaskavém videu obvinil z nevěry, důrazně odmítl. A teď to vypadá, že napětí mezi horkými hlavami polevilo. Lela se s dětmi vrátila do společné vily v Měchenicích. Zda to znamená definitivní návrat sice ještě není jasno, ale oba partneři se zřejmě snaží uklidnit situaci hlavně kvůli dětem.

„Neznamená to, že by bylo odpuštěno, zapomenuto a že by se jejich vztah vrátil do starých kolejí, protože nějaké problémy už tam trvaly předtím. Dnes už má být ale Lela zpátky ve Vémolandu i s dětmi,“ řekl TN.cz Vémolův manažer Aleš Rataj.

Vémola ve svém dramatickém videu mimo jiné obvinil neprávem svého kamaráda z toho, že má s Lelou poměr. Nakonec ale vyšlo najevo, že se spletl, a tak se mu omluvil. Video následně smazal.

Lela pro změnu tvrdila, že u sebe nemá mobilní telefon, protože jí ho Vémola sebral, a tak komunikovala prostřednictvím své manažerky. Vnadná blondýna mluvila o tom, že se Vémoly bojí a chystala trestní oznámení. Nakonec ale ledy roztály a vypadá to, že se partneři pokusí nepříjemnou situaci vyřešit v poklidu doma. ■