Nevěrný Slováček požádal svou velkorysou ženu o ruku. Takto se k obnovenému slibu staví Dáda Patrasová

Dagmar Patrasová se možná brzy objeví v roli nevěsty. Super.cz

Přes sedm let byly vztahy mezi Dádou Patrasovou (65) a Felixem Slováčkem (78) na bodu mrazu kvůli paralelnímu vztahu hudebníka s milenkou Lucií Gelemovou (39). Sexbomba osmdesátých let vzala ale kajícího se saxofonistu na milost a vše se zdá zalité sluncem.

Bok po boku dokonce vyrazili do společnosti na vernisáž výstavy photoArt 2022 výtvarníka Romana Řeháka, která se koná v Obecním domě v Praze.

„Manžel z našeho domu nikdy neodešel. Byl denně doma, měl tam své věci,“ reagovala Dáda na naši otázku, jak překotné období vnímá a dále uvedla: „Manžel si srovnal priority.“

Zajímali jsme se o to, jestli u Patrasové přišel nějaký konkrétní moment, kdy se rozhodla vzít svého muže na milost. „On opravdu nikdy neodešel. Vazba mezi námi byla neustálá. To, jestli vydržoval z našich společných peněz nějakou milenku, byla otázka mojí trpělivosti a tolerance. Jelikož ho znám, tak vím, že to nebylo nic vážného.“

Situace v rodině Slováčkových nahrává tomu, že by snad mohlo dojít k obnovení manželského slibu. „Manžel to vymyslel. Já jsem se k tomu nevyjádřila,“ potutelně se usmívala Dáda Patrasová, která nám prozradila, že si nechává čas na rozmyšlenou. ■