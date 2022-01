Český model a mladší kopie Leonarda DiCapria randí s dcerou Kateřiny Neumannové

Oliver Průcha tvoří pár s krásnou dcerou Kateřiny Neumannové Lucií. Super.cz

„Začal jsem cestovat, poznal jsem spoustu nových lidí, nových míst, zlepšil jsem se v angličtině. Po skoro čtyřech letech od vítězství se mi to začíná vracet, musel jsem toho hodně odjezdit a trvalo, než se mi dostalo úspěchu. Teď to začíná vypadat dobře a mám z toho radost,“ svěřil Super.cz Oliver.

Díky modelingu už procestoval mnoho zemí napříč celým světem. Nejdále byl v Asii a nyní podepsal kontrakt v Los Angeles, čímž si splnil sen. Dá se ale skloubit kočovný modelingový život se soukromím a vztahy? Oliver, který randí s dcerou olympijské vítězky Kateřiny Neumannové Lucií (18), si stojí za tím, že ano.

„Určitě jo. Někdy je to složitější, protože kvůli modelingu člověk odletí pryč i na měsíc nebo dva. Skloubit se to ale určitě dá,“ usmívá se. Lucie se po vzoru maminky věnuje sportu, při němž se seznámili.

„Poznali jsme se na tenise, který dřív hrála. Teď se věnuje spíš atletice. Potkali jsme se na mistráku a od té doby se začali bavit,“ vysvětluje. Tenis je jejich společným koníčkem. „K tenisu jsem se teď vrátil a hodně trénuju. Jde to ruku v ruce s modelingem, zlepšil jsem si postavu a klienti to vidí.“

Lucie je krásná mladá slečna, která by se v modelingu taktéž neztratila. Neuvažovala o tom, že by se vydali oba na stejnou profesní dráhu? „Myslím, že ne. Je šikovná na sport, to je její cesta,“ dodává Oliver. ■