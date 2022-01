Hvězda Ordinace Dana Morávková nastupuje do dalšího seriálu! Mrkněte, jak bude vypadat

Dana Morávková FTV Prima

„Myslím si, že je to shoda náhod, možná autory ani nenapadlo, že jsem kdysi hrála Andreu Rubešovou, a tady se moje postava také jmenuje Rubešová (křestním jménem Vlasta - pozn.),“ míní herečka.

Jejím seriálovým synem bude Radúz Mácha, manželem Zdeněk Podhůrský (62).

„Jsme se Zdeňkem Podhůrským takoví nadšení rodiče, protože našemu synovi jde o to, aby se dostal do Amsterodamu, a jsme šťastní, že se mu to daří, a přejeme mu, aby se tam dostal, protože tím pokračuje v našich šlépějích,“ nastínila atmosféru, v níž se bude její postava pohybovat.

Morávková není jedinou tváří z Ordinace. Jednu z hlavních rolí v 1. Misi hraje Pavel Řezníček a epizodní roli si „střihl“ i Ladislav Ondřej (30). Zahrál si fotbalistu, který si z noci s dívkou odnese zdravotní „památku“.

„Když mi na tu roli volali, upozorňoval jsem je, že jako fotbalista nevypadám a že korona s mým tělem taky udělala svoje. Já nehraju fotbal ani na playstationu. Podle mě jim to 10 lidí odmítlo, tak si řekli, že zavolají mně,“ smál se Ondřej. ■