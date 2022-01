S přibližující se padesátkou je Victoria Beckham čím dál odvážnější: Takhle vyšpulila zadeček v kraťáscích

Beckhamovi si užili dovolenou u moře. Profimedia.cz

Bývalá zpěvačka a nyní úspěšná návrhářka se totiž nechala zvěčnit ve sportovním úboru skládajícím se z podprsenky a kraťásků, ze kterých jí koukal zadeček.

Na to, že se oproti jiným hvězdám Victoria svým fanouškům odhalená ukazuje opravdu velmi sporadicky, je to jedna z jejích nejodvážnějších fotek za poslední dobu. Beckham oslaví v dubnu 48. narozeniny a vypadá to, že s pomalu se blížící padesátkou mnohem častěji odhaluje víc kůže.

Na sérii fotek z pobytu na Floridě se samozřejmě objevoval i její manžel David (46) a jejich děti. S sebou vzali i Victoriiny rodiče a na fotkách se objevila i Mia Regan, přítelkyně Romea, a snoubenka Brooklyna Beckhama Nicola Peltz, které už také patří do rodinného klanu. ■