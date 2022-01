Už i Patricie Pagáčová vyzkoušela otužování: Nahá běhala ve sněhu a skákala do ledového jezírka

Patricie Pagáčová Foto: archiv P. Pagáčové

„Ty kráso, dneska jsem si dala vrchol svého otužování,“ svěřila se herečka, která se nechala zvěčnit nahá u jezírka a své tělo skrývala pod ručníkem. „Respektive, já se neotužuju, takže ze sauny do sněhu, zpátky do sauny, pak do jezírka a zas do sněhu,“ prozradila herečka, která si víkend se svou rodinou užívá na Vysočině.

Maminka několikaměsíční Bibiany se udržuje ve formě cvičením jógy, kterou praktikovala už před těhotenstvím. A také pravidelným pohybem v přírodě. A jak sama tvrdí, v pohodě je v době mateřství také díky pomoci své rodiny. „Hodně mi s malou pomáhá manžel a také moji rodiče. Bez nich bych to nezvládla,“ řekla nám herečka, která už naplno naskočila do práce. ■