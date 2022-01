Lékaři si mysleli, že je těhotná: Mladá zpěvačka promluvila o bolestech, se kterými si doktoři nevěděli rady

Nelly Řehořová Foto: archiv N. Řehořové

Zpěvačka Nelly Řehořová prožívá krásné období. Už rok je šťastně zamilovaná a s přítelem Matyášem jim to klape i přesto, že mají nyní vztah na dálku. „S Matyášem chodím rok, ale známe se asi pět let. Hrál mi v mém úplně prvním klipu snowborďáka,“ svěřila se nám zpěvačka.

„Těsně před Vánoci jsem vydala svůj nový singl s klipem, jmenuje se Budeme svoji. Hodně lidí si myslí, že se už budu vdávat, ale není to tak, ani společné prstýnky rozhodně nejsou snubní. Písnička je věnovaná mému příteli. On studuje v Anglii námořní architekturu, a tak jednou za čtrnáct dní já letím do Anglie nebo on do Čech. Cestování i přes covid docela zvládáme. Musíme si jen hlídat pravidla,“ prozradila Nelly při předávání ceny laborantce Janě Farkačové, která se zúčastnila projektu Anděl mezi zdravotníky.

V prostorách nemocnice si zpěvačka vzpomněla na zdravotní komplikace, které před několika měsíci řešila. „V létě jsem měla jet za přítelem do Chorvatska a začalo mě strašně bolet břicho. Bylo podezření na slepák, pak že jsem těhotná, což jsem věděla, že určitě ne, doktoři se nějak nemohli domluvit, co mi vlastně je. Nic nenašli, a pak to samo asi po dvou dnech odeznělo. Ale vyzkoušela jsem různá vyšetřovací křesla a lehátka, nebylo to příjemné,“ svěřila se zpěvačka. ■