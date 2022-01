Kvůli téhle sexy Bond girl se Belmondo rozvedl. Spojilo je natáčení slavné komedie

Ursula Andress Česká televize

I tentokrát se diváci mohou těšit na pořádnou nálož dobrodružství, honiček, přestřelek, odvážných kaskadérských kousků, převleků i bláznivých situací. A užijí si i velkou porci exotiky – film se točil v Nepálu, v Malajsii, v Indii, v Hongkongu a také v Alpách. Natáčelo se téměř výhradně v exteriérech, v ateliéru vzniklo jen asi pět procent scén. Na své si přijde i každé pánské oko, protože po Bébelově boku si ve filmu zahrála kráska Ursula Andress (85), která se tři roky předtím stala mezinárodní senzací díky své roli Honey Rider v první bondovce Dr. No.

Hororový let

Zrod legendární komedie nebyl přitom vůbec jednoduchý. Problémy nastaly už při odletu do Himálaje. Herci i štáb se nakonec dostali do posledního letadla společnosti Air Nepal, které vypadalo jako ze zlého snu – dveře mělo „zajištěno“ provazem, po celé palubě pobíhala kuřata a letuška byla dvanáctiletá dívenka. Celá cesta do hor trvala neuvěřitelných 37 hodin a Belmondo coby hlavní hrdina Arthur Lempereur a herec Jean Rochefort (✝87), který ve filmu hraje jeho komorníka, vystoupili z letadla pořádně unavení a neměli na nic náladu.

Tou dobou nad horami zrovna zapadalo slunce a producent filmu Alexandre Mnouchkine jim tuto velkolepou podívanou okomentoval slovy: „Vidíte tu krásu? A to ode mě dostáváte ještě zaplaceno!“

Trápení pod mostem

V jedné scéně zůstali zase Bébel s Rochefortem zavěšeni příliš dlouho pod liánovým houpacím mostem. Viseli, koukali do prázdna pod sebou a čekali, až technici opraví rozbitou kladku. Čekání se protahovalo a vždy dobře naloženému Belmondovi začaly téct nervy. Rozeřval se na technický tým a kolega Rochefort se ho pokoušel uklidnit. Řekl mu: „Víš, že beru o třicet tisíc franků míň než tvůj impresário?“ To Bébela rozesmálo a hodilo ho zpátky do pohody.

Právníci neměli pochopení

Scéna, ve které se Belmondo s Rochefortem pohybují po indickém Dillí, byla inspirována Tintinem v Tibetu. Režisér De Broca napsal autorovi série o Tintinovi Hergému, aby se mu omluvil a vysvětlil, že nešlo o úmysl ani o krádež.

Umělcovi právníci mu ale poslali velmi ostrou odpověď a De Brocu toto nedorozumění hodně trápilo.

Došlo i na rozvod

Velký lamač dívčích srdcí Belmondo se během natáčení zakoukal do Ursuly Andress. Ta jeho city opětovala, mimo jiné prý i proto, že ji vždycky dokázal rozesmát. Bébel se kvůli Andress dokonce rozvedl se svou první ženou Elodie Constantin, ale vztah se sexy Švýcarkou se po sedmi letech rozpadl. Plavovlasá tygřice byla totiž hodně žárlivá a často mu dělala scény. ■