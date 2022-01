Nejpotetovanější česká tenistka nezná přesný počet svých kérek. Pořizuje si je za sportovní úspěchy

Svá tetování už sympatická tenistka ani nespočítá. Super.cz

„Dřív to pro mě bylo náročnější a byla jsem víc na očích. Teď už není tetování jen negativní nálepkou, ale stává se módou,“ řekla Super.cz Tereza, která bere tetování jako svou součást.

Obrázky na jejím těle jsou výrazné. Na levé paži nemá mnoho místa, které by nezdobil inkoust pod kůží. „Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by mi to škodilo. A to ani u sponzorů,“ mávla rukou tenistka.

Tetování je pro ni často odměnou za dobře zahraný zápas. „Většinou se neodměňuji nákupem nějaké věci. Spíš jdu na tetování,“ prozradila Tereza.

Přesný počet kérek Martincová nezná. „Když se třeba jen podívám na svou ruku, tak vidím, jak je zabarvená. Nevím, jestli bych to měla brát jako jedno celé tetování, nebo všechno zvlášť. Neznám tedy přesný počet,“ říká Martincová, která aktuálně nemá vymyšlené, co si nechá na tělo zvěčnit v budoucnu. ■