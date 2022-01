Noidova láska předvedla bříško v bikinách: Takhle jí to sluší v 6. měsíci těhotenství

Eliška Grabcová Foto: archiv E. Grabcové

„Těhotenství si moc užívám… Je to jiné než při prvním těhotenství, to jsem sledovala v aplikaci, co se ve kterém týdnu vyvíjí, jak miminko roste atd. Tak rychle to utíká... A tentokrát nemám kvůli shonu kolem Elsy úplně čas veškeré ty změny vnímat. Už se všichni moc těšíme, až bude Anička s námi,“ svěřila se Noidova partnerka, která je nyní v 6. měsíci těhotenství.

Půvabná tanečnice se pochlubila rostoucím bříškem v plavkách a nutno říct, že vypadá senzačně.

Dovolená byla vánočním dárkem. „Můj muž nám nadělil pod stromeček a k narozeninám krásnou dovolenou, kde jsme byli naposledy ve čtyřech, tak jsme si užívali společné chvíle, máme krásné zážitky a já jsem mu za ten odpočinek moc vděčná,“ uvedla Eliška.

S pořizováním výbavy pro miminko si zatím hlavu neláme.

„Výbavičku zatím nechystám, to nechávám na později. Ale máme to vlastně celkem jednoduché, většinu věcí máme a oblečení podědí po sestřičce (teda jestli nás nepřekvapí a místo Aničky se nenarodí Vašík),“ smála se Grabcová.