Rozvod se nekoná. Mašlíková je po roční pauze v manželství zase šťastná! Tato slova váš šokují

Hana Mašlíková Foto: Archiv H. Mašlíkové

"Hodně se mě ptají ženy, které prožívají krizi vztahu, jak z toho ven. Já na to nemám odpověď, každý jsme jiný, každý vztah je jiný. To, že se nám to s Andrém podařilo slepit je zázrak a jsem za to vděčná," řekla Super.cz Mašlíková.

"Sama bych si na to nevsadila pětník. Byli jsme před rozvodem a teď je všechno jinak. Je to hrozně pěkný, můžu fakt říct, že jsem zamilovaná jak na začátku vztahu. Jako by nebyly poslední roky a já cítím to stejjné, jako když jsme spolu začali chodit. Jsem šťastná, že jsme zachránili rodinu. Nikdy nikdo nevíme, jestli nám to vydrží, ale v tuhle chvíli můžu říct, že je to strašně fajn," dodala moderátorka. ■