Televizní hvězda váží 47 kilo a stále hubne: Vyhledej pomoc, bojíme se o tebe, prosí mladíka fanoušci

Joey Turner Profimedia.cz

„Jsem v šoku, vážně, Joey?“ reagovali někteří v komentářích. „Joey, myslím to dobře, ale vypadáš hrozně, andílku. Prosím, vyhledej pomoc,“ prosili televizní hvězdu také.

Turner, který rady a komentáře sledujících stále ignoruje, na sociální síti poctivě dokumentuje svůj drastický úbytek váhy. V říjnu oznámil, že váží pouhých 47 kilo, a zdá se, že od té doby nadále hubne.

„Jsem vychrtlý a nemůžu s tím nic dělat. Nebudu se za to nikomu omlouvat. Když to řeknu na rovinu, nemůžu se svou postavou nic dělat. Jsem zdravý, šťastný a mám kolem sebe lidi, kteří mě podporují,“ sdělila tehdy deníku The Sun bývalá hvězda reality show The Only Way Is Essex (TOWIE).

Na Joeyho proměnu se můžete podívat v naší galerii. ■