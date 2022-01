Křehká blondýnka dostane ve Výměně na povel šest dětí a vulgárního tatínka: Jsem sprostej havíř, tvrdí o sobě

V rodině se budou řešit sprostá slova i alkohol TV Nova

Blondýnka Romana, která má jednoho synka a stravuje se pouze vegansky, zavítá do rodiny se šesti dětmi. Běžný chod takto početné rodiny ale nebude to jediné, na co si Romana musí zvykat.

Další velkou výzvou pro ni bude soužití se svérázným otcem rodiny Vláďou, který nejde pro ostrá slůvka daleko. Tomu se bude snažit Romana učinit přítrž trestem v podobě dřepů za každé vulgární slovo. „Já jsem sprostej havíř. My se takhle běžnou ostraváckou mluvou bavíme normálně,“ obhajuje se náhradní manžel.

Dalším problémem je pak tatínkův velmi kladný vztah k alkoholu, který se nejen Romaně, ale podle manuálu i jeho vlastní manželce, vůbec nelíbí. „Na můj vkus bys mohl míň pít, piješ hodně,“ čertí se mladá blondýnka. „Havíř je havíř, havíř pije. Postará se o rodinu, vydělá, pije,“ snaží se znovu obhajovat Vláďa, který je v tu samou chvíli zjevně posilněn alkoholem. „Nebudu pít jeden den. Ostravské srdce mě ale bude bolet,“ dušuje se na závěr. Podívejte se na ukázku. ■