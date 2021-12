Nahota s bonusovým výhledem! Slavný Francouz schovává svůj poklad pod čepicí

Bob Sinclar Profimedia.cz

Z takových fotek fanoušci jednoho z nejúspěšnějších francouzských dýdžejů padají do mdlob. Bob Sinclar (52) své sledující potěšil nahým snímkem z pláže.

Nemyslete si, neukázal úplně vše, to by mu totiž Instagram ani nedovolil. Své poklady si fikaně překryl santovskou čepičkou, která stála pěkně v pozoru. Bob se takhle nepředvedl světu poprvé, nahotu má rád, a tak už se na jeho profilu objevilo pár snímků, kde málem ukazuje víc než jen vypracované svaly. Sami se podívejte do galerie.

Sinclar je na hudební scéně od svých 18 let a téměř nikdo neunikl jeho největším hitům Love Generation nebo World Hold On. Pod svým pseudonymem, jeho vlastní jméno je Christophe le Friant, vydal osm alb a neustále létá po celém světě a hraje na velkých i menších akcích.

Není pouze dýdžejem, ale i producentem, který založil hudební vydavatelství Yellow Productions. Na to nebyl sám, v roce 1993 je zakládal společně s DJ Yellowem, produkují hlavně jazz, bossa novu, hip hop a house.

Na začátku kariéry vydával hudbu ještě pod jinou přezdívkou. Než si vzal jméno z Belmondova slavného snímku Muž z Acapulca (Jean-Paul zde hrál postavu se jménem Bob Saint-Clar, pozn. red.), vydával hudbu pod projekty The Mighty Bop a Africanism. ■