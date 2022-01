Seriálová herečka se svlékla do pánského časopisu: Pochlubila se 20 let starou obnaženou fotografií

Bára Fišerová Super.cz

"Je to už opravdu dlouho a já jsem fakt stydlivá. Takže když mě Jakub Ludvík fotil na pianu, tak jsem si pořád popotahovala látku, kterou jsem měla zakrytý zadeček. Nemyslím, že by to dnes bylo o moc lepší. No, možná, bych si to nechala stáhnout o jeden nebo dva centimetry víc," řekla Super.cz.

Znovu se při pózování pro stejného fotografa nesvlékala. Spolu s kolegyněmi Romanou Goščíkovou a Magalenou Wronkovou sice snímek nafotily, ale mnohem cudnější. "Ale zase je ta fotka ulítlá. Říkám jí Střelené holky ze Střeláku," vysvětlila herečka, s níž jsme se potkali právě na odhalení nového snímku.

Zavzpomínali jsme si na její neodvážnější filmovou scénu, kdy byla oblečená jen v průsvitné mokré košilce. Bylo to ve snímku Juraje Herze Dívka a kouzelník, kde si zahrála s Ivanem Trojanem (57). Jak natáčení probíhalo, se můžete dozvědět v našem videu. ■