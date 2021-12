Emma v tom nebyla sama! Která další hvězda měla v průběhu let chuť seknout s Harrym Potterem?

Emma Watson a Rupert Grint v potterovském speciálu Profimedia.cz

V potterovském speciálu, který HBO Max uvede 1. ledna, se herečka pobavila o tématu s kolegou Rupertem Grintem (33). I představitel Rona nesl totiž slávu těžce.

„Myslím, že jsem měla strach. Nevím, jestli jsi to tak někdy cítil, ale dospěla jsem do bodu, kdy mi došlo, že to šílenství kolem nás nejspíš bude napořád. Bylo to v době, kdy jsme točili Fénixův řád. Tehdy začalo jít do tuhého,“ svěřila kolegovi představitelka Hermiony v pořadu.

„Měl jsem podobné pocity jako Emma. Pohrával jsem si s myšlenkou, jaké by to asi bylo, kdybych všeho nechal. Nikdy jsme o tom spolu nemluvili. Myslím, že jsme si tím každý musel projít sám,“ doplnil kamarádku Grint.

Režiséra Davida Yatese, který natočil poslední čtyři díly, dokonce varovali, že není jisté, že se Emma k filmování vrátí. Herečka se naštěstí nakonec rozhodla sérii dokončit, a to hlavně kvůli fanouškům Harryho Pottera.

„Fanoušci nám hrozně fandili a my jsme drželi při sobě. Jaké to ale máme štěstí...“ dodala k tématu.

Rupert už v minulosti popsal, jak náročné pro něj toto období bylo. „Byly časy, kdy mi připadalo, jako by mě to všechno dusilo. Bylo to náročné, protože to trvalo každý den po dobu deseti let. Byla to skvělá zkušenost. Báječná rodinná atmosféra při natáčení. Stejní lidé na place, se kterými jsem vyrostl. Ale občas jsem měl pocit, že bych také rád dělal něco jiného,“ prozradil v podcastu Daxe Sheparda.

Herce naštěstí sláva nesemlela ani nijak zvlášť nepoznamenala. Dodnes na natáčení vzpomínají s láskou a zůstávají blízkými přáteli. ■