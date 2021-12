Změnil se vůbec? Podívejte se, jak dnes vypadá lupič Marv z komedie Sám doma

Daniel Stern a Macaulay Culkin v Sám doma Profimedia.cz

Nezapomenutelný je i lupič Marv, který se svým parťákem Harrym plánuje o Vánocích vykrást prázdný dům Kevinovy rodiny. Nepříliš chytrého kudrnáče Marva si zahrál herec a komik Daniel Stern. Tomu už je dnes 64 let, ale podobu s Marvem stále nezapře. Vousy mu už sice trochu prošedivěly, ale jinak vypadá pořád stejně.

Rodák z Marylandu je stále herecky aktivní. Diváci ho naposledy měli možnost vidět v komediálním seriálu Shrill nebo filmu James vs. His Future Self. Působil také jako režisér. Pod jeho taktovkou vznikl film Rookie of the Year o chlapci, který si zlomí ruku a po uzdravení začne hrát skvěle baseball.

Stern je trojnásobným tatínkem. S manželkou Laure Mattos, jež je také herečkou, má dcery Sophii (35) Ellen Marii (32) a syna Henryho (39). ■