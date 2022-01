Tenistka Plíšková předvedla těhotenské bříško v plavkách! Nový rok vítala v Dubaji

Kristýna Plíšková Foto: Archiv K. Plíškové

Momentálně si s partnerem užívají na dovolené v Dubaji, kde vítají i nový rok. Dvojče Karolíny Plíškové své těhotenské bříško předvedlo v bikinách.

Na sociální síti dostává jednu gratulaci za druhou a také obdivné zprávy na její postavu. Až na jeden komentář, který tenistku spíše rozesmál. "Chtělo by to zhubnout, když se fotíš v plavkách," napsal muž jménem Patrik. Tenistka mu vtipně odpověděla: "A just ne." ■