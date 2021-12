Stříbrná SuperStar zdědila chlapa po Saře Sandevě. Krásná Elizabeth Kopecká randí s úspěšným fotbalistou

Elizabeth Kopecká Foto: Archiv E. Kopecké

"Ano, jsme spolu, je to čerstvé," řekla Super.cz Elizabeth. "Seznámili jsme se díky SuperStar. Fandil mi a napsal mi na Instagramu. Začali jsme si psát a volat. A když přijel do Prahy, tak to sepnulo," usmívá se zpěvačka.

Vztah, o němž informoval web extra.cz, přišel ve chvíli, kdy ho nehledala. Je zaneprázdněná školou a také rozjíždějící se kariérou.

"Přišlo to zničehonic. Zrovna když jsem zavalená učením, psaním diplomky. Ale je to krásné. Vídáme se, oba to bereme vážně. Jakmile dopíšu diplomku, pojedu ho navštívit do Holandska," dodala Elizabeth Kopecká.

