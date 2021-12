Slavná vánoční píseň je o zlomeném srdci. Osud jejího autora se naplnil 25. prosince

Duo Wham! tvořili George Michael a Andrew Ridgeley. Profimedia.cz

Píseň napsal i produkoval George Michael (✝53), který duo Wham! tvořil s Andrewem Ridgeleym. Je o nešťastné lásce. Muž se zamiluje do ženy, vztah ale nevyjde. O rok později se s ženou svého srdce setkává znovu, to už randí s jeho přítelem.

Píseň vznikla během návštěvy rodičů Michaela. „Měli jsme před sebou jídlo, seděli jsme a relaxovali u televize, když se George vypařil a asi hodinu strávil v patře. Když se vrátil dolů, byl tak nadšený, jako by narazil na zlatou žílu, což se v jistém smyslu stalo,“ popisoval Ridgeley.

Poté šli spolu do pokoje, kde mu Michael přehrál úvod a refrén Last Christmas. „Užasl jsem,“ smekl kolega před talentem přítele. „George předvedl hudební alchymii, vydestiloval esenci Vánoc do hudby. A když přidal příběh o zrazené lásce, byl to mistrovský tah a dojal srdce fanoušků, jako tolikrát předtím.“

George Michael zemřel v době, kdy jeden z jeho největších hitů zněl z rádií po celém světě. Legendární hudebník odešel 25. prosince 2016. ■