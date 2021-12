Známe první hvězdu příští řady Tváře: A je to velká pecka!

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

Příští řada show Tvoje tvář má známý hlas bude opět s hvězdným obsazením. Mezi soutěžícími bude podle informací Super.cz jedna z nejúspěšnějších českých zpěvaček. Do světových i tuzemských ikon populární hudby se bude proměňovat Monika Absolonová (45).

Monika účast ve Tváři několikrát odmítla. Kvůli tehdy malým dětem, ale také kvůli angličtině, kterou považuje za svou slabinu.

"Naučit se jen půl písničky pro mě bylo náročné," řekla Super.cz v průběhu jedné z minulých řad, když vyšlo najevo, že dala televizi košem. Ve Tváři však jednou hostovala, a to v duetu Don't Go Breaking My Heart s Alešem Hámou.

Tvůrci o Moniku Absolonovou stáli dlouhodobě, vytrvali a vyplatilo se. Nyní konečně kývla, a její fanoušci se tak mají na co těšit. ■