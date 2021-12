Mimořádně populární elegán s buřinkou se nezdál: Takhle si Pan Tau rýpl do přijímací komise

S postavou Pana Tau je neodmyslitelně spjat Otto Šimánek. Foto: Národní filmový archiv

Inspirativní kavárna

Jak vlastně titulní hrdina přišel ke svému jménu? Ota Hofman později vzpomínal, že s kolegou Polákem vše „ukuli“ v legendární pražské kavárně Slavia. V řecké abecedě objevili písmeno Tau, přidali k němu české Pan a bylo hotovo – takhle jednoduché to bylo.

Je zajímavé, že jméno se dobře uchytilo i ve světě, s výjimkou Francie, kde si ho přejmenovali na Pana Rosé. V Anglii dostal původně jméno Mr. Jeeves, nepochybně podle chytrého komorníka z příběhů anglického humoristy Pelhama Grenvilla Wodehouse. Až po řadě let se Ota Hofman dověděl, že slovo „Tau“ znamená v němčině „rosa“ a v egyptské mytologii je Tau mystickým sluncem.

Už navždy Panem Tau

S postavou Pana Tau je neodmyslitelně spjat Otto Šimánek. Herec přiznával, že ačkoli toho natočil mnohem víc, pro všechny zůstal už navždy jen „tím pánem s buřinkou“.

Na rozdíl od řady svých kolegů si na to nestěžoval, naopak, byl rád: „Byla to nádherná práce a já jsem šťastný, že jsem u toho mohl být. A víte, co na tom bylo nejkrásnější? Že jsem se na rozdíl od svých milých kolegů nemusel učit skoro žádný text,“ řekl Šimánek v jednom rozhovoru. Díky roli byl navíc známý v řadě zemí světa, tak proč by se zlobil?

Nostalgie pro pamětníky

Poslední příběh o muži s kouzelnou buřinkou ale není tím původním „čistokrevným“ Panem Tau, který Ottu Šimánka proslavil. Má v sobě spoustu nostalgie, která je vzdálená předchozímu komediálnímu konceptu – už proto, že film měl ambice oslovit spíš pamětníky než nové publikum. Vzpomínkovou atmosféru filmu pomáhá udržet i obsazení bývalé dětské herečky Dany Vávrové (Leontýnka z Ať žijí duchové!) do role uhoněné asistentky režie Aleny.

Narážka určená přijímací komisi

Partu herečky Barborky se ujala Žaneta Fuchsová, která předtím hrála v Polákových a Hofmanových příbězích o rozverné dívence Lucii či o Modré a Zelené chobotničce. Té hlavní hrdina v jedné scéně řekne: „Jsou jiný krásný věci života, to ti měli na konzervatoři vysvětlit."

Šlo o úmyslný vtip tvůrců, protože tuto mimořádně talentovanou dětskou superhvězdu na konzervatoř ve skutečnosti nepřijali a k dalším rolím kromě tohoto filmu se už nedostala. ■