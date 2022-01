Operní diva Kalivodová v loňském roce zamakala na své figuře: Jak dře na křivkách snů přes zimu?

Andrea Kalivodová Foto: Martina Pipková

Svou postavu si musí ale stále udržovat, a to i v zimě. „Začala jsem se znovu otužovat. Chodím na dlouhé procházky. Trávíme hezky rodinný čas. Dobře se vyspat je základ. A vlastně být v dobrém a pozitivním duchu, rozmaru a s úsměvem. To je nejvíc,“ svěřila se Super.cz pěvkyně a prozradila svůj recept na to, jak se cítit dobře.

Za sebou má Andrea několik koncertů, na které si u své kamarádky Martiny Pipkové Loudové vybírala šaty a v novém roce ji další čekají. „Tuto sezonu se velice rada a s radostí soustředím nejvíce na komorní tvorbu, koncertní cykly a nové projekty pro mládež. Máme překrásné turné Carmen a jiné lásky, Dále pracuji na dalších krásných projektech. Chci opravdu dělat to, co mě prostě baví, naplňuje a dělá šťastnou,“ svěřila se Andrea prozradila, jaké má pro letošek předsevzetí.

„Moje předsevzetí do nového roku jsou jednoduchá. Stále hledat “sama sebe”, jít s hlavou vztyčenou. Žít s pokorou i s laskavostí. Nebýt sobcem, každý den se usmát na druhého. Vychovat své děti v dobré a čestné lidi, k férovosti, pravdě a i zásadovosti,“ svěřila nám zpěvačka. ■