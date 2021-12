Misska Bězděková prozradila, proč dlouho tutlala rozchod s Lamborou ze Slunečné. Pocity umí kamuflovat

Andrea Bezděková o rozchodu s hvězdou Slunečné Super.cz

„S Márou jsem si ty věci vyříkali. Řekli jsem si to tím nejlepším způsobem, jakým jsme byli schopni. Uzdravilo se to rychleji,“ řekla Super.cz modelka v rozhovoru, který jsme s ní dělali na křtu kalendáře Beaty Rajské.

Modelka a populární herec o konci lásky dlouho mlžili. Není totiž vůbec jednoduché rozcházet se v přímém přenosu za zájmu lidí. „Skvěle k tomu posloužily sociální sítě, kde člověk mohl říct, jak se cítí a předběhnout tak média. Použila jsem to. Zaprvé jsem nechtěla být nařknutá z toho, že nějaký vztah máme, když už dávno skončil. Zadruhé jsme to nedávali ven do té doby, než jsme byli oba smíření s tím, že jsme oba v pohodě,“ dodala modelka, která zatím nad novým vztahem nepřemýšlí a je single. ■