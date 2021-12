Natáčení pohádky Lotrando a Zubejda provázely komplikace. Jiřího Lábuse potkala kuriózní nehoda

Barbora Seidlová v pohádce Lotrando a Zubejda Česká televize

Inspirací pro vznik Lotranda a Zubejdy bylo slavné Devatero pohádek Karla Čapka, ze kterého scenárista Zdeněk Svěrák vybral dvě: Loupežnickou a Doktorskou. Vtipně skloubil příběhy vzdělaného loupežníka Lotranda a rázovitého drvoštěpa, považovaného za doktora, který má vyléčit chřadnoucí solimánskou princeznu.

Jako herec si Jiří Strach nevěřil

Přes zdánlivou komplikovanost propletence dvou příběhů vznikla jednoduchá a inteligentní moderní pohádka. Režisér Karel Smyczek (71) obsadil do titulní role tehdy třiadvacetiletého studenta režie na FAMU Jiřího Stracha (48), i když ten mu to rozmlouval: „Dokonce jsem Karla Smyczka upozornil, ať si to opravdu dobře rozmyslí, koho obsazuje, a kde jsou mé herecké limity,“ řekl Strach v rozhovoru pro Českou televizi.

A dodal: „Vlastně už tehdy jsem uvažoval jako režisér a přál jsem kolegovi lepšího herce, než jsem já sám. Ale Karel si na tom trval. Dobře, je to tvoje odpovědnost, řekl jsem mu. Pokusím se tě tedy co nejvíc poslouchat, splňovat, stát se opravdu tou měkkou tvárnou modelínou v tvých rukou, aby sis mě uhnětl tam, kam potřebuješ. Budu se nejvíc snažit, víc udělat nemůžu. Vlastně Karla Smyczka za tu odvahu obdivuji, já sám jako režisér bych do podobné nejistoty nešel.“

Jiří Strach je dnes uznávaným režisérem – stačí připomenout jeho slavné pohádky Anděl Páně (2005) a Anděl Páně 2 (2016) –, ale dlužno říct, že jako herec byl zbytečně skromný, protože Lotranda odehrál na výbornou.

Už navždy Zubejdou

Ve filmu se sešla celá plejáda výborných herců. Drvoštěpa Drnce, který si tohoto nevyvedeného adepta loupežnictví vezme pod svou ochranu, ztvárnil Pavel Zedníček (72). Půvabnou princeznu Zubejdu hrála Barbora Seidlová (40), se kterou se dnes můžeme setkávat především na divadelních prknech.

Herečka se už dávno smířila s tím, že je s touto ikonickou rolí neustále spojována a prý se ani nerozčiluje, když na ni chlapi jako hora pokřikují, že na ní vyrostli. V dalších rolích excelují mj. Marián Labuda (✝73), Jiří Lábus (71), Miroslav Táborský (62), Arnošt Goldflam (75), Jiří Pecha (✝74), Naďa Konvalinková (70), Ljuba Krbová (63) aj.

Chudák Lábus

Natáčení ale rozhodně nebylo jednoduché. Své by o tom mohl vyprávět například Jiří Lábus, kterému byla přisouzena role loupežníka Vincka. Při natáčení mu šlápl kůň na nohu tak nešťastně, že mu zlomil prst na noze. Večer měl hrát Lábus v divadle, ale před představením skončil v nemocnici, kde mu doktor doporučil klidový režim. Představení bylo proto zrušeno. Když z jeviště oznamovali, že se nebude hrát, protože Lábusovi šlápl kůň na nohu, lidé se smáli, protože si mysleli, že jde o vtip. Jeden divák dokonce vykřikl: „Já jsem Lábuse viděl, v divadle už byl, to se asi nejspíš ožral.“

Bulharská anabáze

Některé scény se točily v Bulharsku. Štáb čekalo na letišti nepříjemné překvapení, protože jim bylo řečeno, že je někdo přeplatil a pro českou výpravu už není v letadle místo. Nazítří se situace opakovala. Po spoustě peripetií se filmaři do letadla dostali, ale zbyla na ně jen místa v uličce. Velkým překvapením pro ně bylo i nevyhovující zázemí v zahraničí, kde si o čistotě a hygieně mohli nechat jen zdát.

Film se natáčel na řadě míst v Česku, mj. na hradech Valečov a Zvíkov, dále ve skanzenu Veselý kopec, ve městě Třemošná či v obci Voznice, a dále v Šumenu, Balčiku a Nesebaru v Bulharsku. ■