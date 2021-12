Hvězdu Slunečné nepoznáte: Podívejte se, jak bude Eva Burešová vypadat v novém seriálu

Eva Burešová Super.cz

Mnoho poloh bude mít v novém seriálu Zoo herečka Eva Burešová (28). V jedné z nich jsme měli problém ji poznat. Jako zpěvačka v baru vystupuje v paruce a se škraboškou na očích. "To je dobře, byl to záměr," smála se Eva.

"Moje role je hodně akční ženská, která má spoustu dluhů, takže je potřebuje zaplatit. Bere, co se dá. Zpívá večer v baru, hlídá děti, zvládá toho hodně. Ta role mě baví," řekla Super.cz.

Museli jsme konstatovat, že postavy silných samostatných žen hraje Eva dost často. "To je fakt. Docela by mě bavilo si zahrát i nějakou hloupou holku, ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba ukazovat tyhle vzory. Holky, které zvládnou spoustu věcí samy," míní.

Ostatně i ona si musela poradit, když se synem Nathanielem zůstala sama. "Je to dost blízké mému životu. Ale za sebe říkám, že není potřeba zvládnout úplně všechno sám, je fajn být na některé věci s druhým člověkem vedle sebe," soudí Eva.

Bavili jsme se i o dětech, s nimiž Eva v seriálu účinkuje. I její syn už si zahrál v Evině klipu Malý princ. Dál ho ale obsazovat nechce.

"Myslím, že by ještě nedokázal rozeznat, že je to vlastně práce. Odehrál se mnou i druhou půlku jednoho divadelního představení, hned chtěl kostým a bavilo ho to. Sagvan Tofi mu dokonce nabídl roli. Ale na to je ještě čas. Když se jednou rozhodne, že to dělat chce, bránit mu nebudu," uzavřela. ■