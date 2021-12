Na Josefa Laufera už nečekají: Muzikál, který zpěvák napsal před kolapsem, míří do finále

Zdeněk Hrubý Super.cz

"Hotový už je skoro rok a tři čtvrtě, ale čekali jsme s uvedením, protože jsme pořád doufali, že se Pepa Laufer uzdraví. Bohužel na tom je tak, jak je. Tak jsme se svolením jeho dcery Ester začali s konkurzy a budeme zkoušet, aby se mohla premiéra konat na konci března," vysvětlil Hrubý.

Ostrov pokladů bude muzikál pro celou rodinu, hrát v něm bude i řada dětí. Nebojí se Zdeněk práce s dětskými herci a zpěváky? Sám ještě děti nemá.

"Mě s nimi čeká jen práce ve studiu, protože v divadle to bude mít na starosti režisérka a choreografka Míša Novotná. A mně se s dětmi pracuje dobře, připravuju dvě holky a dva kluky na bicí a na zpěv, takže s nimi nějakou praxi mám," vysvětlil.

Na konkurz se přihlásilo asi sto padesát dětí, na jevišti jich pak bude zhruba desítka. "Bylo to teda dvoudenní maso, ale zvládli jsme to," smál se skladatel.

Zabrousili jsme i do jeho soukromí. Letos skladatel oslavil padesátiny, s partnerkou už je deset let. Nechystá se změnit stav ze svobodného mládence na ženáče? "Už to v hlavě nějak stimuluju do finále. Myslím, že brzy vyjdou najevo nějaké nové informace," prozradil. ■