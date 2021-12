Ben Affleck se nechal slyšet, že ho manželství s Jennifer Garner dohnalo k pití: Fanoušci prudce zareagovali

Ben Affleck promluvil o manželství s Jennifer Garner a svém alkoholismu. Profimedia.cz

Herec tvrdí, že se manželství s Jennifer rozpadlo dávno před tím, než se v roce 2015 oficiálně rozešli, a zůstávali spolu jenom kvůli dětem. „Částečně jsem začal s pitím kvůli tomu, že jsem si připadal uvězněný,“ překvapil herec.

„Věděl jsem, že nemůžu odejít kvůli dětem, ale byl jsem nešťastný a nevěděl, co mám dělat. A tak jsem začal pít skotskou a vždycky usnul na gauči, což nebylo dobré řešení,“ popsal.

S manželkou si nakonec uvědomili, že nechtějí, aby si jejich děti myslely, že má takhle manželství vypadat, a konečně se rozešli. Rozvod dovršili v roce 2018. Navzdory fotkám, které v té době kolovaly, herec tvrdí, že rozchod nebyl nijak dramatický.

„Prostě nám manželství nefungovalo. To se stává. Miluji ji a ctím, ale už jsme nemohli být manželé. Bylo to vzájemné. Udělali jsme to nejlepší, co jsme mohli,“ dodal s tím, že se na všech náležitostech rozvodu v klidu dohodli.

Doplnil, že kdyby zůstal s Garner, pravděpodobně by pil dodnes. Herec možná nechtěl manželku vyloženě napadat, ale slova volil v rozhovoru poměrně nešťastně. A fanoušci mu to dali obratem najevo. Nelíbí se jim, že ze své závislosti viní právě Garner, která ho doslova dotáhla do léčebny po jeho posledním přešlapu v roce 2018. A nebylo to poprvé, co mu v boji se závislostí byla oporou.

„Viníš svou ex za svoje pití? Vždyť jsi byl ožrala, než sis ji vzal,“ zaútočil na herce jeden z uživatelů Twitteru s tím, že by měl Affleck raději převzít zodpovědnost za své chování.

„Pokud mluvíš takhle o matce svých dětí, rozhodně to z tebe nedělá dobrého otce, ale spíš hov*do,“ nebral si servítky další.

Twitter zaplavily haty adresované Benovi. Většina mu vyčinila, že byly jeho poznámky o manželství ubohé, pod úroveň a nefér vůči herečce. Nešetřili ale ani vulgárními nadávkami.

Není vůbec divu, že to Affleck od fanoušků takhle schytal. Herec opravdu proslul svým hýřením, které mimo jiné údajně zapříčinilo i jeho rozchod s Jennifer Lopez před 17 lety, a láskou k alkoholu dávno předtím, než si vzal Garner. V průběhu let se několikrát léčil. Od zmiňovaného přešlapu v roce 2018 se zatím drží nad vodou. ■