Zamilovaná Bára Basiková promluvila o své nové lásce. Jak se dali dohromady a v čem jsou si podobní?

Už poněkolikáté zpěvačka dokázala, že věk je jen číslo. Vždyť s posledním manželem Petrem Polákem si pořídila potomka v šestačtyřiceti letech. „Zamilovat se může kdokoli v jakémkoli věku,“ usmívá se Bára.

Zpěvačka o svém novém příteli příliš nemluví, něco ale přece jen prozradila. „Potkali jsem se v Liberci, kde jsem něco fotila,“ řekla Super.cz. Právě do Liberce za svou láskou často jezdí. „Zatím jsme nepřemýšleli o společném bydlení. Já jsem v Praze, on v Liberci, což je do Prahy padesát minut. Takže jsme spolu pořád.“

A co mají s přítelem společného? „Máme rádi cestování, hudbu, módu. Stejným způsobem spolu chceme trávit čas. Je nám spolu dobře,“ uzavřela zamilovaná Basiková. ■