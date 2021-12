Mysleli si, že má rakovinu. Operní pěvec Adam Plachetka měl o čtyřicet kilo méně

Adam Plachetka Super.cz

"Kariérně si neprospívám, ale mám čas na rodinu. Snažím se být víc doma. Ani se mi do toho kolotoče nechce naplno naskakovat. Beru to tak, že jsem na pauze. Pracuju, ale ne tolik, jak to bylo dřív. A hlavně pracuju blíž. Snažím se vymyslet model, který by fungoval. Abych mohl být víc s rodinou a také pracovat," řekl Super.cz Plachetka.

"Byl jsem deset let osm až deset měsíců v roce pryč. A to už nechci. Zvykli jsme si na sebe s dětmi a rád bych se jim víc věnoval. Starší dcera už je ve druhé třídě, takže cestovat s rodinou nejde," vysvětluje.

Stejně jako řada jiných umělců, i on v covidové době kvůli volnějšímu režimu nabral na váze. "Pěvecky se držím v dobré kondici, v té fyzické je to smutnější příběh. Jak si užívám rodinný život a kamarády, chybí mi disciplína," upřesňuje.

Přiznal, že dokonce před deseti lety měl o čtyřicet kilo méně. "To jsem půl roku nepil, jedl jsem každý den to samé, maximálně v pět hodin odpoledne, denně jsem běhal dvanáct kilometrů. Bylo mi moc dobře, ale je mi jasné, že se k takovému životnímu stylu už nevrátím. Lidé si mysleli, že mám rakovinu. Je to deset let zpět. Začínal jsem ve Vídni. Neměl jsem život, jen jsem chodil do práce a cvičit. Dnes by ta vůle musela být o dost silnější," dodal Plachetka. ■