Drby můžou začít: Jaroslav Svěcený se tentokrát objevil ve společnosti nádherné blondýnky

Lenka Graf a Jaroslav Svěcený Video: Lenka Graf

Ti dva se sešli při skladbě Ave Maria, kterou má většina lidí spojenou s Vánocemi, k níž vznikl také videoklip. „S Jarouškem se známe několik let. Poprvé jsme se potkali v Prague Business Clubu, ve kterém máme oba členství. Při pořádání kostelních adventních koncertů ve spojení s Nadačním fondem Energie pomáhá byl jedním z hostů, kteří byli v mém rodném Ústí nad Labem vždy vítáni. Spolupráce s Jaroslavem je pokaždé skvělá, atmosféra pohodová a vždy se těšíme na další naše setkání. Nesměl chybět ani na křtu mého prvního alba Láska věčná,“ zavzpomínala Lenka na seznámení se Svěceným.

Nic víc za tím není, už proto, že Lenka je vdaná. S manželem, podnikatelem Alešem Grafem, má dvě děti a žije střídavě v Čechách a na Floridě. Kromě muziky se věnuje také charitativní činnosti. Je zakladatelkou Nadačního fondu Energie pomáhá, jenž se zaměřuje na finanční podporu vzdělávání dětí.

Také sám Svěcený nad tím, že by si je někdo mohl propojit i jinak než jako kolegy a kamarády, mává rukou. "Stávalo se mi pořád, že když jsem vystupoval s nějakou hudebnicí, okamžitě si nás propojovali. Jen to nebyly všeobecně známé tváře z oblasti pop music, tak se o tom nepsalo, ale z klasických kruhů jsem se pravidelně dozvídal, že s tou dotyčnou něco mám. Za těch víc než třicet let jsem si na to zvykl," řekl už před časem Super.cz. ■