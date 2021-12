Žhavý předvánoční relax: Ivka z MasterChefa relaxovala v sauně

Iva Sarauerová si oblíbila saunu. Foto: archiv I. Sarauerové

Dvojnásobná mamina a milovnice cvičení vystavila své vysportované tělo v sauně, kterou si doslova zamilovala. „Miluju saunu. Prý bych ji měla zařadit do svého týdne pravidelně,“ rozplývala se. „Nejlepší relax, sauna a wellness, krásné to bylo! Jela bych znovu, trošku vypnout a utéct z toho šíleného kolotoče. A můžu vám říct, že toho je opravdu někdy moc, a tady jsem si opravdu hodně odpočinula,“ tetelila se Ivka blahem.

Cukrářka na podzim trénovala na soutěž bikini fitness, ale nakonec se z časových důvodů nezúčastnila. „Pro mě je nejtěžší skloubit běžný život s přípravou. Do toho dvě děti, bylo to na úkor času a pak i zdraví. Proto jsem se rozhodla, že letos budu jako divák, a snad se mi to podaří příští rok. Priority letos byly jiné," řekla nedávno Super.cz Iva, jež má svoji cukrářskou výrobnu a peče dorty na zakázku. ■