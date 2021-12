Více líbacích a sexuálních scén seniorů, vyzývá koordinátorka intimností. Nadchla ji 88letá komparzistka

Ninette Finch Profimedia.cz

Koordinátorka intimních scén v úspěšném seriálu Veliká (The Great) na stanici Hulu Katharine Hardman doufá, že se v budoucnu v seriálech a filmech objeví víc milostných scén herců seniorského věku. Jako příklad uvedla herečku Ninette Finch (88).

Finch, která patří k nejznámějším britským komparzistkám a podle zahraničních médií se objevila ve více než tisícovce menších i větších rolí, si zahrála ve dvou epizodách zmíněného seriálu. Zahrála si služebnou Kateřiny Veliké Shakey, která vlepí polibek mladému šlechtici.

„Říkali jsme si, že to je skvělé, že tohle by se mělo dít pořád,“ míní Hardman. „Potřebujeme víc líbacích scén s lidmi přes sedmdesát let. A potřebujeme i více sexuálních scén, prosím.“

Hardman doplnila, že před natáčením s každým účinkujícím absolvuje pohovor, aby si vyjasnili, co je pro herce komfortní a za jakou hranici už nechce zajít.

Herecká kariéra Ninette Finch začala koncem devadesátých let poté, co odešla do důchodu, pracovala v bance. Příležitosti se jí postupně nabalovaly, objevila se například v Harrym Potterovi nebo Panství Downton.

Hrát začala, aby si přilepšila k důchodu, práce ji baví. „Miluji tu rozmanitost, každý den je jiný a vzrušující. Je úžasné přijít na plac a vidět, co se děje,“ řekla v roce 2015 v rozhovoru pro Daily Mail. ■