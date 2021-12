Já jsem možná měl být malíř. Sylvester Stallone vystavuje v Německu. Podívejte se na Rockyho umění

Sylvester Stallone Profimedia.cz

Na výstavu jeho impresionistického umění se můžete zajet podívat až do 20. února příštího roku. Pětasedmdesátiletý herec pronesl při zahájení výstavy: „Víte co, já jsem možná měl být malíř. Jsem si jistý, že bych neměl v životě tolik stresu.“

Výstava se jmenuje Sylvester Stallone: The Magic of Being. Mapuje jeho práci od roku 1966 do roku 2020 a nachází se v ní i vyobrazení jeho postav z filmů Rocky, Rambo i Expendables. Obrazy je možné i zakoupit, jejich cena v aukci se pohybuje od 1500 do 3500 dolarů (v přepočtu tedy od zhruba 34 tisíc do 79 tisíc Kč), ale ta se údajně může ještě vyšplhat až k desítkám tisíc dolarů.

Stallone byl pro svá díla inspirován například Willemem de Kooningem a Jacksonem Pollockem, kteří jsou zařazováni do uměleckého směru abstraktního expresionismu.

Představitel Rockyho, který některá svá starší díla podepsal ještě jako Mike Stallone (jeho celé rodné jméno zní Michael Sylvester Gardenzio Stallone) se prý pustil do herecké kariéry poté, co se jeho první díla moc dobře neprodávala. „Prodával jsem je za 5 dolarů, abych si koupil lístek na autobus,“ uvedl ke svému umění Sly. ■