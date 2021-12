Podívala se mu do očí a pozvala ho na pódium. Šel jsem za ní jako štěňátko, přiznal princ William

Princ William, Taylor Swift a v pozadí Jon Bon Jovi Profimedia.cz

Šlo o charitativní večer ve prospěch organizace Centrepoint, která podporuje mladé bez domova.

„Když jsem si sedl, abych si poslechl Jona Bon Joviho, řekl jsem si, hotovo, padla. Dostanu večeři a možná budu mít příležitost si popovídat s pár lidmi, znáte to, jako když už nejste v práci. Nenapadlo by mě, co se bude dít dál,“ zavzpomínal v podcastové sérii Time to Walk.

Taylor Swift seděla vedle prince, a když zazněly první tóny zmiňované skladby, otočila se k němu a vyzvala ho.

„Dodnes netuším, co to do mě vjelo,“ přiznal budoucí král. „Ale upřímně, když se vám Taylor Swift podívá do očí, dotkne se vaší paže a řekne ‚pojďte se mnou‘, zvednete se jako štěňátko a jdete. ‚Jasně, to vypadá jako super nápad, jdu za vámi‘,“ popsal situaci, na niž vzpomíná i po osmi letech.

Princ však přiznal, že byl velmi nervózní, potil se a neuměl všechno slova. Jít na pódium pro něj znamenalo vystoupit z komfortní zóny.

„Spousta lidí si asi myslí, že na pódiu nemám problém, když mívám proslovy, a není jich málo. S projevy opravdu nemám potíž, ale nezpívám,“ uvedl.

<br>

„Ale když už jednou vystoupíte z komfortní zóny, musíte se s tím popasovat,“ doplnil s tím, že je v pořádku se nebrat příliš vážně a někdy ze sebe třeba i udělat pitomce. „Jsem s tím úplně v pohodě.“ ■