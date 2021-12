Meryl Streep (72) rozdávala na premiéře úsměvy oděná od hlavy až k patě v černé

Meryl Streep Profimedia.cz

V New Yorku se konala premiéra dlouho očekávaného filmu K zemi hleď!, kde je ústřední dvojicí filmu Leonardo DiCaprio (47) a Jennifer Lawrence (31). Kromě nich se ale ve snímku objeví také herecká legenda Meryl Streep (72).

Herečka na premiéru zvolila opravdu plně zahalený model v černé barvě z různých materiálů. Přes černý rolák měla šaty z menších plastových disků, které jako by připomínaly styl šedesátých let minulého století.

Meryl si ve filmu zahrála prezidentku Spojených států amerických Janie Orlean a role ji velice bavila, jak sama prozradila na tiskové konferenci: „Měla jsem dost možností odkud brát, protože tady existuje tolik absurdních lidí, kteří se objevují na vysokých postech, a to naprosto beze studu. Bylo to docela zábavné, dát dohromady tuto postavu, která byla identitou, která šla po tom, na co zrovna měla chuť, a o shromažďování moci, peněz, ještě více moci, a ještě více peněz. K tomu měla krásné vlasy a nehty.“

Ve snímku se vyskytla opravdu plejáda slavných jmen. Kromě výše zmiňovaných si v něm zahrála i Cate Blanchett (52), Jonah Hill, Timothée Chalamet (25), Chris Evans (40) i Mathew Perry. Z hudebního světa se do filmu dostala také Ariana Grande (28) i rapper Kid Cudi. ■