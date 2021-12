Vánoční koncerty dal definitivně k ledu: Stříbný SuperStar je covid pozitivní

Petr Bende Foto: archiv P. Bende

Průběh onemocení má natěstí spíše mírnější. "Jsem, v rámci možností, v pořádku a jak se dám trochu dohromady, tak už se chystám na živé koncerty z obýváku. Snad brzy stihneme dokončit a zveřejnit první premiéry skladeb, které jsme natočili na našich generálkách ve Velké Bíteši," slibuje Bende, který musí být doma v karanténě do 15. prosince. "No co se dá dělat. Doba je šílená, ale je třeba to zvládnout," míní.

A jak to tedy bude s koncerty, které musel zrušit? "Některé koncerty jsem jako záchranu pro lidi, kteří se moc těší, dal na květen 2022 a další přeložil na prosinec 2022. Mrzí nás to, tak ať dvacet pět let trvající projekt není jen tak zašlapán do země. Vytvářím teď znovu online program pro lidi.

A hned po Novém roce chystám vydání zpěvníku," uzavřel. ■