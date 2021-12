5 českých krásek, které s příchodem zimy vyrazily do tepla: Kdo si ještě letos stihnul užívat v plavkách?

Kdo ještě stihnul dovolenou u moře? Foto: Super.cz/archiv I. Puhajkové, N. Švantnerové a Instagram K. Plíškové

Ranní teploty už začaly v Česku sahat pod nulu, mnohé české krásky ale stále ještě neschovaly plavky. Poslední týdny roku si zpříjemňují v teple, a to po celém světě. Zatímco někdo vyrazil do ověřených destinací v luxusu, jiný vyrazil za exotikou do džungle.