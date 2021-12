Blond hvězda zpráv na Nově promluvila o covidu ve zpravodajství! Budete se divit

Kristina Kloubková Super.cz

Pozitivní testy na covid se nevyhýbají ani televizím. Ze StarDance museli odstoupit Simona Babčáková (48) a Mirai Navrátil (29), řada dalších neočkovaných musela jít do karantény. Další pořady nejsou výjimkou. Jak to je u hlavních zpráv na Nově?

"My opravdu dodržujeme nošení respirátorů, dokonce se i testujeme. Testuji se i já sama, protože jsem sice očkovaná, ale dobře víme, že to chrání jenom proti tomu těžkému průběhu. U nás na Nově je zatím všechno v pohodě," řekla Super.cz Kristina Kloubková, moderátorka hlavního zpravodajství.

Horší je to prý ve škole, kam chodí její dcera. "Děti tam padají neustále do karantény. A jak řešit, kam to dítě dát? Není to lehké pro žádného pracujícího rodiče. Musíme přežít, ale je to fakt těžké," dodala Kloubková na finále dětské talentové soutěže Sluníčko roku, které moderovala. ■