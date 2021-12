Kvůli vztahu s gamblerem přišla o dům a splácela milionové dluhy: Spisovatelka se z problémů vypisuje ve svých románech

Simona Votyová Super.cz

Její vlastní život je ještě pestřejší než knihy, které napsala. Spisovatelka Simona Votyová křtila už svoji desátou knížku Myší díra, když jsme si s ní povídali. "Taky nepíšu žádnou červenou knihovnu, jsou to spíš psychologické romány," řekla Super.cz.

Dvě předchozí knihy jsou dokonce částečně autobiografické, inspirované jejím životem. "V tom úplně prvním, Provařená, jsem se vypsala z toho,co se mi stalo, i když je tam i hodně fikce. V životě se mi stalo skoro všechno," uvedla.

A nás samozřejmě zajímalo, co například. Díky rešerším jsme věděli jen o tom, že svého biologického otce poznala až v dospělosti díky sociálním sítím.

"Když jsme byla malá, byla jsem v Klokánku, i když se to tehdy tak nejmenovalo, kvůli nemoci mojí maminky. Anebo jsem přišla úplně o všechno kvůli gamblerství mého bývalého partnera. Vzali nám dům, splácela jsem milionové dluhy. Je toho víc, ale to by bylo na dlouhé povídání," svěřila nám Votyová, kterou v životě těší vedle práce hlavně její dvě děti.

Křest proběhl hodně netradičně, střílelo se na její počest. Spisovatelka přitom žádná military aktivistka není. "Ta kniha je hodně o problémech, o emocích, o tom, že má člověk někdy dost a nejradši by se tím prostřílel. Byla to taková metafora, ale můj nápad to nebyl," vysvětlila. ■