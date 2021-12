Zvracení po orgasmu bylo poslední kapkou: Fanoušci nechtějí slyšet víc o milostném životě Willa Smithe a založili petici

Will Smith a Jada Pinkett Smith Profimedia.cz

Will Smith (53) a Jada Pinkett Smith (50) sdílí v poslední době takové pikantérie z ložnice, jako by nebylo žádné zítra. Herec totiž vydal biografii, a tak se zřejmě rozhodl nalákat čtenáře právě tímto způsobem. A někteří fanoušci už toho mají po krk. Dokonce vznikla petice bojující za to, aby už s hvězdným párem nikdo nedělal rozhovory. A podepsaly ji už tisíce lidí.

Nutno zmínit, že o soukromí Smithových ví svět dost, včetně informací o jejich manželské krizi. Jenže čeho je moc, toho je příliš. Když Will například přiznal, že se v začátku vztahu s Jadou milovali tolik, že z orgasmů zvracel, fanoušci měli dost.

„Vše, co se o nich dozvídám, je proti mé vůli. Ušetřete nás,“ zaznělo například v komentářích pod peticí s názvem Zastavte rozhovory s Willem a Jadou.

„Prosím, ať to přestane, už nemůžu,“ žadonila další z podepsaných. „Slyšíme vás, vidíme vás, prosím dost,“ komentovala další fanynka s tím, že ne všechno by se mělo sdílet veřejně. „Upřímně, ta věc se zvracením byla poslední kapkou. Pomoc,“ dodal jiný komentující. „Jsou tak divní, že je mi z toho špatně. Ukončete to někdo,“ modlil se další.

A petici berou zjevně vážně. K dnešnímu dni má přes 9 500 podpisů, téměř tak splňuje stanovený cíl 10 000. Není příliš pravděpodobné, že hvězdná dvojice vyslyší prosby fanoušků, ale nějakou pozornost by jim přeci jen věnovat mohla, a možná by stálo za to na čas upustit od tématu jejich milostného života. Nebo se alespoň zdržet detailů. ■