Princ, bubeník Rolling Stones i legenda francouzského filmu: Kdo další nás opustil v roce 2021?

Zahraniční osobnosti, které zemřely v roce 2021. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tanya Roberts (15. 10. 1955 - 4. 1. 2021)

Americká herečka Tanya Roberts, známá ze seriálů Charlieho andílci či Zlatá sedmdesátá nebo z bondovky Vyhlídka na vraždu, zemřela ve věku 65 let. Skonala v losangeleské nemocnici, o den později, než jak zněly původní zprávy.

Marion Ramsey (10. 5. 1947 - 7. 1. 2021)

Herečka, známá hlavně z osmdesátkové americké komedie Policejní akademie a jejích pokračování, zemřela ve věku 73 let ve svém domě v Los Angeles. Podle magazínu Deadline byla Ramsey v posledních dnech „nemocná“, přesná příčina smrti nebyla zveřejněna.

Ramsey se objevila ve všech šesti filmech Policejní akademie, natočených mezi lety 1984 - 1989. Fanoušci si ji pamatují jako mírumilovnou policistku Laverne Hooks s něžným hláskem.

Christopher Plummer (13. 12. 1929 - 5. 2. 2021)

Kanadský herec, který byl často představitelem šlechticů i skutečných historických postav, zemřel ve věku 91 let. Naposledy vydechl ve svém domě v Connecticutu obklopen rodinou. Jeho manželka, se kterou strávil krásných 53 let, byla po jeho bohu až do poslední chvíle.

Plummer strávil na jevišti a plátně 75 let a objevil se ve více než 100 filmech. Nejvíce známý je díky roli kapitána von Trappa ve filmu Za zvuků hudby. Sošku Oscara ovšem získal až v roce 2012 za roli ve snímku Začátky.

Cliff Simon (7. 9. 1962 - 9. 3. 2021)

V osmapadesáti letech zemřel jihoafrický herec, známý ze seriálu Hvězdná brána, a sportovec Cliff Simon. Úmrtí oznámila jeho manželka Colette, která uvedla, že herec zemřel v Kalifornii po nehodě při kiteboardingu. „Malou útěchou v této tragédii je, že dělal to, co miloval nejvíc, a zemřel na pláži u vody, kterou uctíval,“ uvedla v prohlášení.

Princ Philip (10. 6. 1921 - 9. 4. 2021)

Vévoda z Edinburghu zemřel v úctyhodném věku 99 let. Kvůli potížím se srdcem byl 28 dní hospitalizován, ale své poslední chvíle strávil doma ve Windsoru po boku své manželky, královny Alžběty II. Jejich manželství trvalo celých 73 let.

Helen McCrory (17. 8. 1968 - 16. 4. 2021)

Manželka herce Damiana Lewise, která si zahrála v Harry Potterovi a byla hvězdou seriálu Peaky Blinders, prohrála svůj boj s rakovinou v dubnu letošního roku. O jejím odchodu tehdy informoval její muž: „Zemřela přesně tak, jak žila. Nebojácně. Milovali jsme tě a měli jsme velké štěstí, že jsme tě měli ve svém životě. Zářila tak jasně. Teď jdi, má milá, do nebe a děkuji ti.“

Barby Kelly (28. 4. 1975 - 15. 4. 2021)

Rodinná hudební skupina Kelly Family letos přišla o jednu svou členku. Barby Kelly zemřela ve věku 45 let. Informaci zveřejnila skupina na svých profilech na sociálních sítích. K příčině úmrtí se nevyjadřovala.

Barby byla součástí kapely až do roku 2002, kde kromě zpěvu hrála na kytaru a perkuse. V posledních několika letech žila v ústraní, s kapelou nekoncertovala a neobjevovala se ani na veřejnosti.

Yves Rénier (29. 9. 1942 - 24. 4. 2021)

Představitel komisaře Moulina zemřel ve věku 78 let. Zprávu o tom, že zemřel na infarkt ve svém domě v Neuilly-sur-Seine na západě Paříže oznámila agentuře AFP jeho žena. Fanoušci seriálu Komisař Moulin si jej vždy budou pamatovat jako vyšetřovatele v kožené bundě s neortodoxními metodami. Kriminální seriál se vysílal s přestávkou od roku 1976 až do roku 2008. Nezapomenutelný byl také jeho dabingový hlas, který mu propůjčil Miroslav Moravec.

Olympia Dukakis (20. 6. 1931 - 1. 5. 2021)

Americká herečka zemřela ve věku 89 let. Její odchod na věčnost oznámil světu její bratr Apollo, který uvedl, že zemřela po několika měsících zdravotních obtíží, které blíže nespecifikoval.

Herečka se objevila například v oblíbených komediích Kdopak to mluví, ale její nejzásadnější rolí byla matka Cher ve snímku Pod vlivem úplňku, za kterou získala jak Oscara, tak i Zlatý glóbus. Snímek z roku 1987, kde hrál i Nicolas Cage, byl pro Olympii přelomový.

Joe Lara (2. 10. 1962 - 29. 5. 2021)

Herec, který se proslavil v 90. letech rolí Tarzana, tragicky zahynul i se svou ženou Gwen Shamblin Larou (✝66) při pádu letadla. Spolu s nimi havárii nepřežilo dalších pět lidí. Letoun se skupinkou se zřítil nedaleko jezera Percy Priest ve státě Tennessee v sobotu 29. května kolem jedenácté dopoledne. Podle prohlášení, které otiskl The New York Times, měl namířeno na Floridu. Mezi mrtvými byl i zeť Gwen Brandon Hannah, spolu s dalšími lídry Remnant Fellowship Church, komunity věřících, kterou Gwen založila v roce 1999.

Gino Renni (7. 6. 1943 - 1. 8. 2021)

Argentinský herec a zpěvák italského původu, který se proslavil v seriálu Divoký Anděl jakožto zahradník Ramón, zemřel ve věku 78 let. Jeho letošní narozeniny, které měl 7. června, dostaly velice trpkou příchuť, protože Gino skončil v nemocnici s oboustranným zápalem plic, nakazil se totiž covidem. Byl hospitalizován téměř dva měsíce v argentinském institutu diagnostiky a léčby, kde také na následky nemoci skonal 1. srpna.

Charlie Watts (2. 6. 1941 - 24. 8. 2021)



Bubeník skupiny Rolling Stones Charlie Watts zemřel ve věku 80 let v nemocnici obklopen svou rodinou. Kvůli zdraví už před svým odchodem oznámil, že nepojede na turné po Americe, protože se musí zotavovat z blíže nespecifikované operace.

Londýnský hudebník se k Rolling Stones přidal v roce 1963 po několikáté pozvánce do skupiny, kterou několikrát odmítl. Mick Jagger, Keith Richards a Brian Jones o jeho bravurním umění na bicí věděli dlouho, ale Watts se nechal přemlouvat. Spolu s Jaggerem a Richardsem byl Watts u zrodu všech studiových alb skupiny.

Jean-Paul Belmondo (9. 4. 1933 - 6. 9. 2021)

Profesionál, Muž z Ria, Zvíře, Muž z Acapulca a hvězda desítek dalších filmů odešla do hereckého nebe začátkem září. Jean-Paul Belmondo zemřel ve věku 88 let.

Informaci přinesla AFP s odkazem na jeho právního zástupce Michela Godesta. „Byl již nějakou dobu velmi unavený. Zemřel v poklidu,“ sdělil tisku. Francouzští diváci mu přezdívali Bébel, a v 60. a 70. letech byl jednou z největších hvězd v zemi. Rozloučení v Paříži proběhlo nadvakrát. Byla mu vyjádřena národní pocta a poté proběhl pohřeb jen pro zvané.

Art Metrano (22. 9. 1936 - 8. 9. 2021)

Americký herec a představitel poručíka Ernieho Mausera z Policejní akademie 2 a 3 zemřel ve věku 84 let ve svém domě v Aventuře na Floridě. Zprávu o jeho smrti zveřejnil jeho syn Harry Metrano.

„Včera jsem ztratil svého nejlepšího kamaráda a mentora, svého otce. Byl a navždy bude tím nejsilnějším chlapem, kterého jsem znal. Nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo by překonal více protivenství než on. Táto, vždy budeš mojí součástí a já budu nadále žít dle tvého odkazu. Když někdo přišel s citátem ‘legendy nikdy neumírají’, jsem si jistý, že mluvili o tobě, tati. Miluji tě a moc mi chybíš. Odpočívej v ráji, nyní jsi můj strážný anděl,“ napsal k fotce s otcem Harry.

Willie Garson (20. 2. 1964 - 21. 9. 2021)

Fanoušky seriálového hitu Sex ve městě letos zasáhla smutná zpráva. Zemřela jedna z hlavních postav, představitel nejlepšího kamaráda Carrie Bradshaw Stanforda Blatche Willie Garson. Bylo mu 57 let.

Příčina úmrtí nebyla oficiálně oznámena, producent právě natáčeného pokračování Sexu ve městě s podtitulem And Just Like That Michael Patrick King v prohlášení uvedl, že byl herec nemocný.

James Michael Tyler (28. 5. 1962 - 24. 10. 2021)

Ve věku pouhých 59 let zemřel americký herec, kterého diváci znají jako číšníka Gunthera ze seriálu Přátelé. James Michael Tyler podlehl rakovině prostaty, se kterou bojoval tři roky a bohužel se mu rozšířila do kostí a nemoc byla jen těžko léčitelná.

Marie Versini (10. 8. 1939 - 22. 11. 2021)

Ve věku 81 let letos také zemřela herečka, která se nejvíc proslavila coby filmová sestra apačského náčelníka Vinnetoua Nšo-či.

O jejím skonu informoval německý deník Bild s odkazem na rodinu. Francouzská herečka se potýkala se zdravotními problémy už před dvěma lety. Tehdy upadla ve svém pařížském bytě, utrpěla několik zlomenin a zranění hlavy. Z následků se vzpamatovávala jen pomalu a byla odkázána na pomoc ošetřovatelek.