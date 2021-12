Vynesla smyslné kousky bez podprsenky: Herečka Veronika Čermák Macková se představila v roli modelky

Veronika Čermák Macková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Hynek Čermák

„Od útlého věku mi lidé říkali, že bych měla dělat modeling, profi modelku. Chvíli jsem to i zvažovala, ale někde v hloubi jsem cítila, že to není obor pro mě. A zpětně vím, že bych v takovém světě neměla co dělat,“ svěřila hvězda seriálu Ulice v rozhovoru pro Super.cz.

Nyní udělala výjimku a prošla se po přehlídkovém mole v rámci přehlídky oděvů, které jsou šetrné k přírodě, což je pro herečku důležité téma. Na kolekci se podílela i jako spoluautorka.

„Když jde o přehlídku, která podpoří slow fashion a dobrou věc, to se samozřejmě po mole projdu s radostí. Byla jsem popravdě malinko nervózní, ale za podpory všech přítomných, přátel a známých jsme to všichni zvládli, myslím, statečně,“ říká herečka.

„Smysl(upl)ná módní přehlídka se konala v rámci mezinárodní konference o ochraně biodiverzity. Snažili jsme se dát najevo, že existují úžasné a heboučké kousky, které jsou zároveň šetrné k přírodě. Nechybí nám materiály jako bambus, konopí, bio bavlna a mají také certifikáty GOTS. Z každého prodaného kusu putuje část peněz právě na koalici CCBC chránící biodiverzitu,“ vypráví Veronika.

Módě by se ráda věnovala i do budoucna. „Vytváření kolekce jménem Bai s návrhářkou Evou Kuželkovou mě velmi bavilo. Byla to spolupráce tvořená s láskou, ale hlavně s příběhem, je tedy dost pravděpodobné, že se tomu budu věnovat i do budoucnosti.“

A co by si na sebe krásná brunetka a manželka herce Hynka Čermáka nikdy neoblékla? „Asi bych si na sebe nikdy nemohla obléknout třeba lišku kolem krku nebo kožich z norka. Naopak, snažím se podporovat organizace, kterým jde o to, aby takový byznys s nevinnými zvířaty skončil,“ dodává. ■