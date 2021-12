Čtyři měsíce po porodu přišla o mléko: Muzikálová hvězda to obrečela

Elis Ochmanová Super.cz

To nám došlo, když jsem Elišku potkali na openingu kavárny, kde popíjela šumivé víno. To by jako kojící maminka neudělala. "Přesně tak, skleničku už si vzhledem k tomu dát můžu. Měly jsme trochu komplikace a musely jsme přestat. Ale to vůbec nic nemění na tom, že máme krásné zdravé miminko," řekla Super.cz.

"Nešlo to dohromady s prací, obě nás to stresovalo. Snažila jsem se mléko odstříkávat, ale měla jsem ho míň a míň a dítě bylo hladovější a hladovější. Obrečela jsem to, protože jsem strašně chtěla kojit, ale nevyšlo to," trápila se zpěvačka, která se teď aspoň může pustit do cvičení a hubnutí, aby se zbavila posledních těhotenských kil. "Tedy až po Vánocích a Novém roce," dodala. ■