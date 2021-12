Mirai Navrátil končí ve StarDance. Má covid

Mirai Navrátil Česká televize

„Byl to několikaměsíční školní výlet s třídním učitelem Ebenem, který nás vytrhl z reality dnešních dní. Nedílnou součástí výletu byly bolavé kyčle, panika před každým přenosem, propocená nepraná trika a taky ruská ruleta kolem covidu. Ten je aktuálně všude a teď si šáhnul i na mě,“ svěřil se zpěvák, který je ze svého konce v soutěži smutný.

Nejen kvůli sobě a jeho tanečnici Lence Noře Návorkové, ale především kvůli divákům, kteří jim posílali hlasy. „Zaplaťpánbůh jsem v podstatě bez příznaků, ale pravidla hry jsou daná a znamená to pro mě konec výletu, konec kapitoly zvané StarDance. Je mi to hrozně líto hlavně kvůli Vám, co jste nám fandili, prožívali to s námi a taky nás s Lenkou podrželi i v hodně krizových momentech,“ svěřil se Mirai.

V sedmém kole tančil zpěvák bez své taneční partnerky, kterou nahradila kolegyně Tereza Prucková. Lenka Nora Návorková nejdříve zrušila svou účast kvůli zdravotním komplikacím, v sobotu pak zveřejnila zprávu, že měla pozitivní testy na covid. Mirai měl další týden opět tančit s náhradní tanečnicí. V soutěži si už ale nezatančí.

„Děkuji Ti, Leni, že jsi ze mě udělala “skorotanečníka”, ač, jak říká Tatiana Drexler, som hrbatý. Bude mi to sakra chybět a jsem vděčný za všechna přátelství a lidi, co jsem mohl poznat,“ nechal se slyšet Mirai.

K odchodu zpěváka ze soutěže se pro Super.cz vyjádřilo i PR oddělení České televize: "Bohužel pro něj bude tato absence již druhou v pořadí, a proto bude muset dle pravidel daných naším partnerem BBC soutěž opustit. Mirai se úspěšně protančil do druhé půlky soutěže těsně před semifinále, jeho energie bude v tanečním kolektivu chybět. Zdraví všech je pro nás nejdůležitější, a proto mu přejeme co nejlehčí průběh, brzký návrat na scénu a na koncertní podia. V tuto chvíli počítáme se standardním průběhem soutěžního večera." ■