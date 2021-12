Alkoholové fiasko a slovník, který nelze publikovat: Ve vile Like House se spustí vulgární smršť kvůli opilé influencerce

Takhle se mezi sebou baví partička mladých českých influencerů FTV Prima

Reality show Like House nechává diváky nahlédnout do života dnešních mladých influencerů, kteří se na několik týdnů přestěhují do jedné vily, kde společně žijí pod drobnohledem kamer.

Ve druhé řadě přibyla navíc Like House Night Show, která obsahuje to, co se do běžného denního vysílání nevešlo, včetně necenzurovaných záběrů. Na jednom z nich je i dvacetiletá influencerka Anastázie, která se ve vile postarala o pořádný rozruch. Mladá dívka posilněná alkoholem začala vrávorat nad schody, čímž své souputníky, kteří ji nakonec ze schodů doslova snesli, pěkně namíchla.

„Bylo to nebezpečné. Pořád padala a smála se tomu. S Kubou jsme byli vyděšení, protože jsme viděli ožralou holku na schodech, ze kterých se snadno padá,“ okomentovala situaci obyvatelka vily.

„Seš blbá pí*a,“ okřikl opilou dívku další z influencerů, který si nebral servítky. „Když Nasťa padala ze schodů, tak málem shodila i mě, do p*dele. Tak jsem byl na ni pěkně nas*anej. Myslel jsem si, že je to nějakej de*ilní prank, že dělá, jak je nam*daná. Vůbec jsem nechápal, co se děje,“ vypráví dále svým „vytříbeným“ slovníkem. Podívejte se v ukázce. ■