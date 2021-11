Herečka (71) si hledala partnera na seznamce, po chvíli profil raději zrušila: Muži ji bombardovali fotkami penisů

Sherrie Hewson Profimedia.cz

Sherrie se v roce 2001 rozešla s manželem Kenem Boydem poté, co přiznal nevěru. Rozvod dovršili až o 10 let později. Sherrie nicméně věří, že lásku brzy najde. Ovšem zřejmě ne na seznamce.

„Najednou mi začaly chodit fotky penisů, tak jsem to zrušila. Přemýšlela jsem, jak se asi s někým seznámím. Muži mého věku hledají dvacítky,“ uvedla pro Sunday People.

Sherrie také přiznává, že by po takové době, co je single, bylo složité sžít se s novým partnerem.

„Nedovedu si to představit a nevím, kdo by to se mnou vydržel. Myslím, že v domě nikoho nesnesu. Možná už je pro mě pozdě,“ řekla deníku The Sun dříve.

Herečka se nedávno pochlubila zákrokem, při němž jí odsáli tuk z břicha a boků a vpravili ho do obličeje. Pro operaci se rozhodla v dubnu po smrti svého bratra, který po boji s tumorem na mozku zemřel na zápal plic.

„Když bratr onemocněl, řekla jsem si, že budu šetřit a vezmu rodinu na nějakou pěknou dovolenou. Jenže přišla pandemie, tak jsem peníze věnovala na charitu a za zbytek si něco dopřála,“ popsala v pořadu Loose Women.

„V tomhle věku už nemáte obličej krásně vypnutý, ale vyschlý a vypadáte jako kostlivec. Vím, kolik mi je a že mám vrásky, ale přeci jenom chci mít tvář trochu víc vypnutou. Cítím se díky tomu líp,“ přiznala.

První facelift Sherrie podstoupila v padesáti, když se snažila zachránit své manželství. Zákroky se netají, kromě faceliftu holduje také botoxu a výplním. ■