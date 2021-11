Herec Miroslav Etzler bojuje v nemocnici s covidem: Jeho bratr poslal drsný vzkaz

Miroslav Etzler se léčí s covidem v nemocnici. Jeho bratr Tomáš (vpravo) dlouhodobě podporuje vakcinaci. Foto: Super.cz/ČTK/Vondrouš Roman a archiv M. Etzlera

Je to pár dní, co Miroslav Etzler (56) zveřejnil zprávu, že leží s covidem a oboustranným zápalem plic v nemocnici. Herec nebyl očkovaný a s informací o svém zdravotním stavu se svěřil kvůli tomu, aby apeloval na to, jak je očkování důležité.